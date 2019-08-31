Внука Пола Маккартни ограбили в Лондоне

По словам Пола Маккартни, на одного из его старших внуков в Лондоне напал злоумышленник и отнял телефон. Молодой человек расстроился из-за кражи, а также из-за того, что не сумел дать отпор вору. Музыкант поспешил успокоить его, отметив, что у грабителя имелся нож, и последствия борьбы могли оказаться не в пользу внука артиста. Маккартни вспомнил также, что данная ситуация будто вернула его в молодость, когда у него самого украли часы в Ливерпуле.Как выразился экс-участник The Beatles, у каждого поколения имеется свой «набор опасностей», но он сам постоянно выступает за добро и любовь. В целом, музыкант волнуется по поводу того, что британской молодежи приходится регулярно сталкиваться с угрозами на улицах страны.