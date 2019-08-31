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Виктория Лопырева приучает 7-месячного сына к средиземноморской диете

Модель Виктория Лопырева последовала советам испанских педиатров о первом прикорме. На своей странице в сети Instagram артистка рассказала, что приучает своего 7-месячного сына к средиземноморской диете и дала ему апельсиновый сок.

Виктория Лопырева родила сына в феврале, и спустя несколько месяцев после родов она начала путешествовать с ребенком и вышла на работу. Вместе с семьей модель посетила Грецию, Турцию, а в конце августа поселилась в Испании. Артистка отметила в новом посте, что не любит давать советы на детские темы, чтобы не вызывать споры и ничего не навязывать. Однако она решила рассказать, что ввела в прикорм несколько капель апельсинового сока по совету испанских педиатров. Лопыреву очень удивил такой подход, и она вспомнила Америку, где во время кормления разрешены почти все продукты. В Испании также советуют давать детям мягкое оливковое масло, чтобы приучить к средиземноморскому рациону.

Модель считает, что прикорм нужно начинать с чего-то нейтрального, например, запеченного зеленого яблока или гречки, но к ним сын звезды остался равнодушен. Больше ему понравилась груша, а апельсиновый сок вызвал у него восторг. Как отметила Лопырева, важно кормить детей экологически чистыми продуктами без добавок, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:48

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