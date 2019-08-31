Xiaomi выпустила новый стильный рюкзак за 18 долларов
Компания Xiaomi выпустила новый стильный аксессуар. Бренд представил небольшой рюкзак Shanghai Runmi Technology за 18 долларов, его можно приобрести в нескольких расцветках, в него помещается ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов.
Рюкзаки и чемоданы компании Xiaomi пользуются большим спросом, поэтому было принято решение расширить ассортимент этой продукции. Заплечная сумка называется Shanghai Runmi Technology и похвастается минималистичным, но стильным дизайном, подходящим практически к любому образу. Новинка выполнена из нейлоновой ткани, прошедшей специальную водную обработку, сделавшую ее более мягкой и приятной на ощупь.
Покупателям предложат стильный рюкзак от Xiaomi в 6 разных расцветках: черный, темно-синий, светло-синий, розовый, бардовый и серый. Вместительность новинки составляет 15 литров. Рюкзак также имеет небольшой дополнительный карман для компактных вещей. В описании сказано, что в главном отделении легко помещается ноутбук, имеющий диагональ экрана 14 дюймов.
Новинка уже сейчас доступна покупателям из Китая. Ценник составляет 18 долларов. Когда Xiaomi начнет продажу нового стильного рюкзака за пределами Поднебесной – неизвестно.
Рюкзаки и чемоданы компании Xiaomi пользуются большим спросом, поэтому было принято решение расширить ассортимент этой продукции. Заплечная сумка называется Shanghai Runmi Technology и похвастается минималистичным, но стильным дизайном, подходящим практически к любому образу. Новинка выполнена из нейлоновой ткани, прошедшей специальную водную обработку, сделавшую ее более мягкой и приятной на ощупь.
Покупателям предложат стильный рюкзак от Xiaomi в 6 разных расцветках: черный, темно-синий, светло-синий, розовый, бардовый и серый. Вместительность новинки составляет 15 литров. Рюкзак также имеет небольшой дополнительный карман для компактных вещей. В описании сказано, что в главном отделении легко помещается ноутбук, имеющий диагональ экрана 14 дюймов.
Новинка уже сейчас доступна покупателям из Китая. Ценник составляет 18 долларов. Когда Xiaomi начнет продажу нового стильного рюкзака за пределами Поднебесной – неизвестно.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:33