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Новый избранник звезды «Дома-2» Алены Савкиной хотел бы в будущем поселиться с ней в деревне

Новый жених самой яркой участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), 37-летний сотрудник скандальной телестройки Роман Макеев поделился с подписчиками планами на будущее. Оказалось, что мужчина хотел бы поселиться в деревне, где его возлюбленная будет ходить в косынке и доить коров.
Новый избранник звезды «Дома-2» Алены Савкиной хотел бы в будущем поселиться с ней в деревне

Считанные часы назад бойфрендом Алены Савкиной явно овладело чувство ностальгии. Роман Макеев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказал о том, как в детстве проводил летние каникулы у бабушки и дедушки, которые жили в деревне.

По словам Макеева, его родственники всегда жили в квартире, однако в один момент решили кардинально изменить свою жизнь и приобрели себе домик за городом.

«Когда я был маленький, я приезжал туда, садился верхом на свинью и катался на ней, как на лошади», - вспомнил Роман.


Выяснилось, что жених Савкиной хочет, чтобы его внуки в будущем испытали нечто схожее, поэтому намеревается переехать в деревню. Более того, Макеев надеется на то, что в то время Алена все еще будет рядом, поэтому, не раздумывая, последует за ним.

«Мечтаю вырастить детей и перебраться в деревню. Рядом будет Алена в косынке доить корову, а по участку бегать наши внуки», - рассказал о своих мечтах Роман.

Нужно сказать, что интернет-пользователи отреагировали на публикацию избранника Рапунцель-младшей весьма неоднозначно. Некоторые принялись посмеиваться над 37-летним мужчиной, а кое-кто заявил, что Макеев плохо знает Алену, если думает, что она уедет за ним в деревню.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:09

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