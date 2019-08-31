Новый избранник звезды «Дома-2» Алены Савкиной хотел бы в будущем поселиться с ней в деревне
Новый жених самой яркой участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), 37-летний сотрудник скандальной телестройки Роман Макеев поделился с подписчиками планами на будущее. Оказалось, что мужчина хотел бы поселиться в деревне, где его возлюбленная будет ходить в косынке и доить коров.
Считанные часы назад бойфрендом Алены Савкиной явно овладело чувство ностальгии. Роман Макеев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказал о том, как в детстве проводил летние каникулы у бабушки и дедушки, которые жили в деревне.
По словам Макеева, его родственники всегда жили в квартире, однако в один момент решили кардинально изменить свою жизнь и приобрели себе домик за городом.
Выяснилось, что жених Савкиной хочет, чтобы его внуки в будущем испытали нечто схожее, поэтому намеревается переехать в деревню. Более того, Макеев надеется на то, что в то время Алена все еще будет рядом, поэтому, не раздумывая, последует за ним.
Нужно сказать, что интернет-пользователи отреагировали на публикацию избранника Рапунцель-младшей весьма неоднозначно. Некоторые принялись посмеиваться над 37-летним мужчиной, а кое-кто заявил, что Макеев плохо знает Алену, если думает, что она уедет за ним в деревню.
Считанные часы назад бойфрендом Алены Савкиной явно овладело чувство ностальгии. Роман Макеев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказал о том, как в детстве проводил летние каникулы у бабушки и дедушки, которые жили в деревне.
По словам Макеева, его родственники всегда жили в квартире, однако в один момент решили кардинально изменить свою жизнь и приобрели себе домик за городом.
«Когда я был маленький, я приезжал туда, садился верхом на свинью и катался на ней, как на лошади», - вспомнил Роман.
Выяснилось, что жених Савкиной хочет, чтобы его внуки в будущем испытали нечто схожее, поэтому намеревается переехать в деревню. Более того, Макеев надеется на то, что в то время Алена все еще будет рядом, поэтому, не раздумывая, последует за ним.
«Мечтаю вырастить детей и перебраться в деревню. Рядом будет Алена в косынке доить корову, а по участку бегать наши внуки», - рассказал о своих мечтах Роман.
Нужно сказать, что интернет-пользователи отреагировали на публикацию избранника Рапунцель-младшей весьма неоднозначно. Некоторые принялись посмеиваться над 37-летним мужчиной, а кое-кто заявил, что Макеев плохо знает Алену, если думает, что она уедет за ним в деревню.