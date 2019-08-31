В Британии на аукционе продадут грузовик, разрисованный Бэнкси
Грузовик Volvo fl6, расписанный много лет назад известным художником Бэнкси, окажется выставлен в рамках аукциона в Великобритании. Организацию торгов на себя взял аукционный дом Bonhams, о чем сообщается на его официальном сайте.
Возможность приобрести уникальный лот появится у гостей аукциона, стартующего 14 сентября в Чичестере. Уточняется, что оценочная стоимость покрытого творчеством Бэнкси транспортного средства оказалась на уровне от 1,3 млн долларов до 2 млн. Предоставляются данные, что вес большегруза составляет 17 т. После покраски уличным художником грузовик получил название Turbo Zone Track. Эксперты заявляют, что этот Volvo FL6 можно считать самой большой работой авторства загадочного мастера.
Согласно предоставленным данным, Бэнкси расписал транспорт в 2000 году, а рисунки покрывают 80 кв. м. его площади. Авторство художника уже доказано, а на портале аукциона уточняют, что стоимость отражает значимость работы.
Возможность приобрести уникальный лот появится у гостей аукциона, стартующего 14 сентября в Чичестере. Уточняется, что оценочная стоимость покрытого творчеством Бэнкси транспортного средства оказалась на уровне от 1,3 млн долларов до 2 млн. Предоставляются данные, что вес большегруза составляет 17 т. После покраски уличным художником грузовик получил название Turbo Zone Track. Эксперты заявляют, что этот Volvo FL6 можно считать самой большой работой авторства загадочного мастера.
Согласно предоставленным данным, Бэнкси расписал транспорт в 2000 году, а рисунки покрывают 80 кв. м. его площади. Авторство художника уже доказано, а на портале аукциона уточняют, что стоимость отражает значимость работы.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:39