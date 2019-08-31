В Британии на аукционе продадут грузовик, разрисованный Бэнкси





Возможность приобрести уникальный лот появится у гостей аукциона, стартующего 14 сентября в Чичестере. Уточняется, что оценочная стоимость покрытого творчеством Бэнкси транспортного средства оказалась на уровне от 1,3 млн долларов до 2 млн. Предоставляются данные, что вес большегруза составляет 17 т. После покраски уличным художником грузовик получил название Turbo Zone Track. Эксперты заявляют, что этот Volvo FL6 можно считать самой большой работой авторства загадочного мастера.Согласно предоставленным данным, Бэнкси расписал транспорт в 2000 году, а рисунки покрывают 80 кв. м. его площади. Авторство художника уже доказано, а на портале аукциона уточняют, что стоимость отражает значимость работы.