Психолог рассказал, какие меры помогут быть более расслабленными





Кроме того, тревогу можно считать постоянным оглядыванием в будущее, мешающим смотреть вперед и ценить настоящее. Человек должен знать, когда «активируется автопилот», и, если же он имеет место, необходимо сделать глубокие вдохи. Нельзя сильно фокусироваться на собственных желаниях, иногда лучше сделать лишний выходной, сходить в магазин или на пляж, подчеркивает психолог.По словам Тайбби, нужно также заранее планировать свои собственные задачи: как домашние, так и рабочие. Подобный метод способен сразу же остановить «автопилот» и предотвратить беспокойство в будущем. Самое главное в данном случае – отыскать свой способ решения проблемы, благодаря чему темп жизни замедляется, и человек становится более спокойным.