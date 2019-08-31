Xiaomi собирается обеспечить 5 млрд человек смартфонами Redmi





По словам Лю Вейбинга, своей целью Xiaomi ставит не получить огромную прибыль, а передать людям больше качественных технологий, которые помогут им улучшить собственные жизни. Для этого Redmi собирается и далее популяризировать разработки, но не увеличивая стоимость смартфонов для пользователей.Также китайская компания планирует снизить задержки между появлением технологических продуктов в Китае и на рынках других государств. Среди других планов Redmi - поскорее начать выпускать смартфоны, которые будут поддерживать сеть 5G, и создать экосистему для своих устройств. О сроках реализации таких масштабных планов в фирме не сообщили.