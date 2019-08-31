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На востоке Китая в гробнице обнаружили старейший образец сырья для традиционной медицины

На востоке Китая в гробнице одного из правителей династии Западной Хань обнаружили необычный артефакт, способный пролить свет на целую сферу жизнедеятельности древних жителей этих территорий. Археологи обнаружили старейший образец сырья для традиционной китайской медицины.
На востоке Китая в гробнице обнаружили старейший образец сырья для традиционной медицины

Открытие было сделано еще в 2015 году. Находку сделали в гробнице местного правителя династии Западной Хань, существовавшей с 206 года до н.э. по 25 год н.э. Здесь располагается массивный погребальный комплекс, раскопки в нем стартовали еще в 2011-м и продолжаются до сих пор. За это время археологам удалось найти свыше 10 тысяч различных артефактов, но один из них выделялся сильнее всего.

Речь идет о корне рехмании – это одно из старейших средств китайской традиционной медицины. Местные специалисты сразу поняли, что это, но все оказалось не так просто. С помощью современных технологий ученые установили, что это не обычный корень рехмании. Он был тщательно покрыт сахарозой и крахмалом. Специалисты предполагают, что это сделали для борьбы с неприятным вкусом и запахом самого корня. Обычно он достаточно горький, поэтому принимать его непросто.

Ученые отмечают, что это старейший известный человечеству образец сырья, использовавшийся для традиционной китайской медицины. Его дальнейшее изучение позволит пролить свет на многие аспекты развития этого направления человеческой деятельности на этой территории.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:14

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