Режиссер нового «Терминатора» Тим Миллер уточнил, какого персонажа сыграет Арнольд Шварценеггер

По его словам, ответ на этот вопрос достаточно прост, однако многие поклонники «Терминатора» в нем все-таки запутались. Герой Арнольда Шварценеггера не может быть тем же самым Т-800 из прошлых фильмов, так как последний просто расплавился в раскаленном железе. Поэтому актер сыграет другого персонажа, но все не так просто, отмечает режиссер Тим Миллер. Ведь терминаторы Т-800 создаются в одном месте по одинаковой технологии, поэтому изначально они идентичны друг другу. Затем их отправляют в разные временные промежутки для выполнения заданий, но обычно это убийство Джона Коннора. Попадая в мир людей эти машины начинают обучаться, понимать жителей Земли и даже перенимать у них определенные привычки. Этот процесс можно сравнить с изменением искусственного интеллекта.Персонаж Арнольда Шварценеггера, рассказывает Тим Миллер, является очередным Т-800, но у него есть собственная история. Скайнет посылал в прошлое множество терминаторов, чтобы убить Джона Коннора, и новый персонаж – это один из них. Таких, как он, принято называть «медленными пулями».Напомним, фильм «Терминатор: Темные судьбы» выйдет в прокат уже в октябре 2019 года.