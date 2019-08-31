Специалисты назвали направления развития автомобилей будущей





В будущем транспортные средства, которые создают в мире, электрифицируют. В настоящее время в Норвегии 50% машин обладают электрическим двигателям, но если учитывать всемирную статистику, то доля электрокаров в общем сегменте автомобилей довольно мала.Препятствует активному внедрению электромобилей плохо развитая инфраструктура для эксплуатации подобных транспортных средств.Будущее также может ожидать беспилотников. Ныне проходит интенсивное испытание машин с автопилотами, но несмотря на все это четырехколесными устройствами пока еще управляет человек. Другим важным направлением можно назвать частичное нежелание пользоваться личной машиной. В этом случае люди выбирают службу каршеринга - аренды автомобилей.