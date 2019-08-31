Новый скафандр прошёл тестирование в кратере действующего вулкана
Новый скафандр прошёл тестирование в кратере действующего вулкана. MS1 планируют использовать в пилотируемых миссиях на Марс.
Космический костюм, подобный тому, который будут надевать космонавты, отправляющиеся на красную планету, был испытан внутри действующего вулкана в Исландии. Скафандр MS1, придуманный Майклом Лаем, создан по прототипу Z-2 NASA, представленного в 2014 году, который позволяет астронавтам ходить по поверхности Марса. В то время вес Z-2 будет равен 65 килограммам, костюм MS1 весит всего лишь 23 кг. Сверху он оснащен жестким корпусом, а внизу более мягким материалом и пузыреобразным шлемом. Постоянно суровые погодные условия и неровная площадь вулкана Grímsvötn, лежащего ледяной шапке Vatnajökull, создали идеальные условия для испытания костюма, так как они имитируют полярный климат на Марсе.
Учёным также удалось проверить, подходит ли костюм для скалолазания. Один из исследователей, исландский геолог Хельга Кристин, успешно взобралась на ледник в скафандре. В целом, миссия была признана успешной, несмотря на некоторые технические сбои в работе. Исследователи подчеркнули сведения об адаптации костюма, который позволяет людям с разным телосложением носить его и без проблем передвигаться во время миссии.
Также они заявили об изучении источников замерзшей воды в арктических регионах Луны и Марса, ведь они могут быть вторично использованы для ракетного топлива, кислорода или гидропоники.
Космический костюм, подобный тому, который будут надевать космонавты, отправляющиеся на красную планету, был испытан внутри действующего вулкана в Исландии. Скафандр MS1, придуманный Майклом Лаем, создан по прототипу Z-2 NASA, представленного в 2014 году, который позволяет астронавтам ходить по поверхности Марса. В то время вес Z-2 будет равен 65 килограммам, костюм MS1 весит всего лишь 23 кг. Сверху он оснащен жестким корпусом, а внизу более мягким материалом и пузыреобразным шлемом. Постоянно суровые погодные условия и неровная площадь вулкана Grímsvötn, лежащего ледяной шапке Vatnajökull, создали идеальные условия для испытания костюма, так как они имитируют полярный климат на Марсе.
Учёным также удалось проверить, подходит ли костюм для скалолазания. Один из исследователей, исландский геолог Хельга Кристин, успешно взобралась на ледник в скафандре. В целом, миссия была признана успешной, несмотря на некоторые технические сбои в работе. Исследователи подчеркнули сведения об адаптации костюма, который позволяет людям с разным телосложением носить его и без проблем передвигаться во время миссии.
Также они заявили об изучении источников замерзшей воды в арктических регионах Луны и Марса, ведь они могут быть вторично использованы для ракетного топлива, кислорода или гидропоники.
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 17:45