Андрей Малахов напомнил о старте шоу "Привет, Андрей!" постановочным видео

На новом видео Андрей Малахов рассердился на сотрудников студии из-за того, что никого не было на рабочем месте. Телеведущий угрожал развернуться и уехать, если он не сможет отрепетировать первый выпуск нового сезона. Артист подчеркнул, что ему нет дела до прямого эфира, в котором будет транслироваться шоу “Привет, Андрей!” в субботу, 31 августа. Поклонники быстро заметили, что видео постановочное и заявили, что Малахову не идет изображать злого босса. Однако некоторые его коллеги отметили в комментариях, что именно так иногда выглядит обычный эфир.Публика пришла к выводу, что Андрей Малахов намекнул на эмоциональность и скандальность новых выпусков. Также многие сравнили это выступление с реакцией Филиппа Киркорова.