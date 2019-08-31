Названы 3 самых красивых автомобиля в кузове тарга





Подобных автомобилей на рынке не так уж и много, но даже в них разобраться непросто. В числе самых красивых авто в кузове тарга, по мнению экспертов, оказался Porsche 911 Targa. Эта модель производится с 2014-го и в своем дизайне опирается на автомобиль 1963 года. Таким образом производитель отдал дань уважение этому транспортному средству. Под его капотом располагается 3,8-литровый двигатель, способный выдавать 400 лошадиных сил. Вместе с мотором работает 7-ступенчатая «механика».Следующий самый красивый автомобиль в кузове тарга – это Chevrolet Corvette C6. Эта модель имеет богатую историю и уже давно стала культовой. Шестое поколение авто похвасталось смелым и спортивным дизайном, навсегда оставшемся в головах автолюбителей. Авто имеет 6,2-литровую силовую установку, генерирующую 437 лошадиных сил.Последним автомобилем в кузове тарга, отмеченным экспертами, является Bugatti Veyron GrandSport. Это авто по праву является одним из самых быстрых когда-либо выпущенных в серийное производство. Под его капотом располагается 8-литровый 1001-сильный двигатель, разгоняющий машину до «сотни» всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 км/ч. Из-за объемного двигателя создатели отказались от складной крыши.