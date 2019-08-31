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Топ-4 признаков, что «автомат» вот-вот выйдет из строя, назвали специалисты

Автомобильные специалисты опубликовали ТОП-4 признаков будущей поломки «автомата». По словам экспертов, в Российской Федерации количество машин с АКПП лишь увеличивается, поэтому водителям, привыкшим к МКПП, непросто приловчиться к новому механизму.
Топ-4 признаков, что «автомат» вот-вот выйдет из строя, назвали специалисты

Некоторые автовладельцы далеко не всегда правильно определяют корректность работы трансмиссии. Прежде всего эксперты выделяют паузу в момент включения режима «D»: в таком случае селектор переводится в соответствующее положение, и если АКПП функционирует правильно, то слышен небольшой щелчок, означающий, что можно ехать. При задержке сигнала водителю нужно проверить коробку передач на предмет неисправности. Следом необходимо выделить движение рывками, так как автотрансмиссия способна обеспечивать действительно плавную езду.

Таким образом, движение с подергиванием должны обеспокоить владельца. При рывке во время переключения скоростей следует также обеспокоиться – как правило, это свидетельствует об изношенности фрикционной муфты. В заключение специалисты назвали шум из моторного отсека во время движения. Вероятнее всего, источник шума - изношенный подшипник.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:09

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