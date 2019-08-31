Ирина Шейк прогулялась по парку без юбки

На новом ролике Ирина Шейк дефилирует по аллее на фоне цветов в полированной куртке и черных колготках, которые не прикрывают нижнее белье звезды. Модель отметила в записи, что выглядит так, будто уходит в выходной. В комментариях поклонники не согласились, что это стиль для уикенда, но высоко оценили внешность звезды и ее походку. Образ знаменитости дополняют черные туфли на высоком каблуке и красная помада.Поклонники оставили под записью массу восторженных комментариев, а также отметились коллеги звезды. Недавно российскую аудиторию потрясла новость о расставании Шейк и Брэдли Купера, который предпочел россиянке певицу Леди Гагу.