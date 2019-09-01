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Юлия Снигирь обрезала волосы и продемонстрировала новую стрижку

Юлия Снигирь обрезала волосы и продемонстрировала новую стрижку на своей странице в Instagram. Таким образом актриса ознаменовала новый этап своей жизни.
Юлия Снигирь обрезала волосы и продемонстрировала новую стрижку

Долгое время Снигирь была верна одному образу с длинными каштановыми волосами, но недавно решилась на смену имиджа, обрезав половину длины своей роскошной шевелюры. Поклонники знаменитости выразили свой восторг и сказали, что новая стрижка актрисе к лицу. «Юля, с тебя точно должны рисовать итальянские фрески», «Прекрасна в любом образе!», «Теперь Вы похожи на француженку», - написали пользователи Instagram.

Известно, что на такие перемены женщины решаются, когда в их жизни наступает новый этап, будь то отношения или работа. На данный момент Юлия Снигирь состоит в гражданском браке с актёром Евгением Цыгановым, родив от него 3 года назад сына Фёдора. Ранее актриса заявляла, что с нетерпением ждёт премьеру второго сезона сериала «Молодой папа», где главную роль сыграл знаменитый сердцеед Джуд Лоу. Снигирь появится в телесериале Паоло Соррентино, исполнив одну из эпизодических ролей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 07:15

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