Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку





По мнению ученых, информацию о пользе туалетной бумаги можно считать мифом, так как она не может хорошо защитить людей от различных микробов, и к тому же приводит к появлению инфекций мочевыводящих путей. Ароматизированные аналоги этого средства становятся причиной увеличения риска возникновения рака.Выяснилось также, что туалетная бумага благоприятно действует на микробы и грибок, позволяя им размножаться намного быстрее, от ее воздействия возможно и появления геморроя. В санузле медики рекомендуют людям использовать влажные салфетки, не имеющие химической составляющей, для сохранения личного здоровья.