Хакеры разместили в интернете обманный файл «25 худших паролей в мире»





О такой необычной хакерской атаке рассказали сотрудники Dell Secureworks, занимающейся вопросами кибербезопасности. Специалисты отметили, что у них недостаточно информации, чтобы точно определить группу злоумышленников, ответственных за создание файла «25 худших паролей в мире», однако они предполагают, что речь про APT33 или APT34, их обычно связывают с иранским правительством.Эти хакеры предварительно взломали электронную почту нескольких сотрудников интересующей организации и разослали с них фишинговые сообщения другим работникам с самыми разными вирусами. Наиболее примечательная уловка заключалась в файле «25 худших паролей в мире 2017 года». Любознательные люди с удовольствием открывали его и заражали свой компьютер вирусами. С их помощью хакеры получали практически полный доступ к логинам и паролям этих пользователей.Сотрудники Dell Secureworks отмечают, что чаще всего на подобную уловку попадались специалисты, отвечающие за кибербезопасность. Представители компании считают, что хакеры мастерски сыграли на злорадстве людей и их желании посмеяться над остальными, из-за чего сами оказались жертвами злоумышленников.