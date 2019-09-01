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Хакеры разместили в интернете обманный файл «25 худших паролей в мире»

Хакеры придумали необычный способ взлома электронной почты работников конкретной компании. Для этого они разместили в интернете обманный файл с названием «25 худших паролей в мире», содержащий в себе вирусы.
Хакеры разместили в интернете обманный файл «25 худших паролей в мире»

О такой необычной хакерской атаке рассказали сотрудники Dell Secureworks, занимающейся вопросами кибербезопасности. Специалисты отметили, что у них недостаточно информации, чтобы точно определить группу злоумышленников, ответственных за создание файла «25 худших паролей в мире», однако они предполагают, что речь про APT33 или APT34, их обычно связывают с иранским правительством.

Эти хакеры предварительно взломали электронную почту нескольких сотрудников интересующей организации и разослали с них фишинговые сообщения другим работникам с самыми разными вирусами. Наиболее примечательная уловка заключалась в файле «25 худших паролей в мире 2017 года». Любознательные люди с удовольствием открывали его и заражали свой компьютер вирусами. С их помощью хакеры получали практически полный доступ к логинам и паролям этих пользователей.

Сотрудники Dell Secureworks отмечают, что чаще всего на подобную уловку попадались специалисты, отвечающие за кибербезопасность. Представители компании считают, что хакеры мастерски сыграли на злорадстве людей и их желании посмеяться над остальными, из-за чего сами оказались жертвами злоумышленников.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:02

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