Ви из BTS хотел записать саундтрек для фильма "Король лев"

Большую часть плейлиста Ви из BTS на Spotify составляют классические саундтреки к фильмам. Певец множество раз пересматривал “Короля льва” и вдохновился песней. В одном из роликов канала Bangtan Bomb Ким Тэхен исполнил “Circle of Life”, аккомпанируя себе на барабанах. Его коллеги похвалили выступление, которое также собрало множество положительных отзывов от поклонников. Как передает Popcake сообщения инсайдеров, Ви хотел принять участие в ремейке в самом начале кастинга.Как заявили фанаты Ви, у него получилось гораздо лучше, чем в новом мультфильме 2019 года. Публика обратилась к крупным кинокомпаниям в Twitter, чтобы они приняли во внимание талант исполнителя и дали ему шанс на исполнение одной из классических песен в ремейке.