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Ученые рассказали о связи забывчивости и начинающегося слабоумия

Иностранные ученые порассуждали, может ли забывчивость стать поводом для волнения при начинающемся слабоумии. Они дали ряд рекомендаций, как лучше справиться с этим явлением.

По словам медиков, провалы в памяти происходят у всех людей в любом возрасте. Считается нормальным, когда определенные вещи со временем забываются, это касается особенно данных, не применяемых регулярно. Это помогает ведущему органу центральной нервной системы формировать место для воспоминаний.

На память способны воздействовать различные факторы, начиная от дефицита сна и заканчивая эмоциональным расстройством. Как рекомендуют исследователи, при получении какой-либо новой информации стоит записать ее или повторить вслух. Также не окажется лишним ассоциировать ее с чем-то знакомым. В случае, если поступивших сведений много, можно «разбить» их на несколько частей, а постоянно забывающим людям рекомендуется составлять списки. В целом, специалисты уверены, что не надо волноваться из-за слабой забывчивости, так как это естественно для человека.

Ранее ученые выяснили, каким образом сократить риск появления деменции, численность заболевших которой постоянно увеличивается. Для этого нужно вести ЗОЖ, прекратить употреблять алкоголь и курить сигареты. Также помешают развиваться заболеванию прогулки хорошее настроение и чтение увлекательной литературы.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:51

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