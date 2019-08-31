Валерия пошутила над слухами о своей пластической операции

В Instagram Валерия разместила видео с использованием фильтров. Они позволяют менять форму лица человека, делая его неестественным. Исполнительница выбрала фильтр, изменивший ее скулы, нос и даже размер губ. В кадре супруга Иосифа Пригожина напоминает человека, который перенес множество пластических операций. В видео попали знакомые исполнительницы, они также похвастались именными лицами. При этом артистка призналась, что за естественность и просто решила пошутить на эту тему.Подобный юмор Валерии поддержали не все ее подписчики. Некоторые из них отметили отличную шутку и заявили, что знаменитость умеет смешить окружающих людей, что только придает ей большей обаятельности. Другие подписчики при этом заявили, что артистка ведет себя неприлично, ведь все знают, что она прибегала к помощи пластической операции для изменения формы своего носа.Напомним, подобные обвинения в адрес Валерии звучат не впервые, поэтому она уже не раз отвечала критикам. Супруга Иосифа Пригожина отмечает, что если она и делала пластические операции для изменения носа, то под нож хирургов ложились и все ее родственники, ведь у них эта часть лица имеет похожую форму.