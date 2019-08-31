Созданы VR-перчатки, позволяющие «потрогать» виртуальный мир





Тем не менее, современные VR-перчатки не до конца соответствуют реалистичности касания, также им не удаётся передать форму тех или иных объектов. В своём проекте эксперты применили силикон и несколько датчиков, а обратная связь передавалась благодаря электродам. Ученые решили провести несколько экспериментов с устройством на виртуальной шахматной доске.Когда рука касалась предмета во время перехода в VR перчатка генерировала электричество, а затем начинался процесс обмана рецепторов человека, который чувствовал, что действительно потрогал предмет определенной формы. На данный момент существует только лабораторный прототип, но, по словам создателей, с большим потенциалом к развитию.