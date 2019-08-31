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Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея Захарьяша

Участница «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от бывшего возлюбленного Сергея Захарьяша. Выяснилось, что длинноволосую красавицу по-прежнему восхищают внешние данные экс-бойфренда.
Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея Захарьяша

Не секрет, что Анна Брянская и Сергей Захарьяш в свое время состояли в отношениях. Несмотря на то, что пара просуществовала всего несколько недель, зрители «Дома-2» до сих пор вспоминают этот роман как самый яркий и страстный.

На днях Брянскую и Захарьяша пригласили стать героями нового проекта под названием «Бывшие», где парочке пришлось ответить на достаточно провокационные вопросы относительно друг друга.

Так, сначала Захарьяш вытащил бумажку с вопросом о том, хотела бы Брянская дать их отношениям еще один шанс. Нужно сказать, что Анна не стала затягивать с ответом и сразу же заявила, что ей Сергей больше не интересен. Отметим, что парень явно не был готов к отказу бывшей пассии.

«Зря, конечно… Ну, ладно», - заявил Сергей.

Через некоторое время Захарьяш опять вытащил бумажку с наводящим вопросом, где поинтересовался у Брянской, хотела бы она от него детей. Нужно сказать, что, прочитав вопрос, Сергей опять не смог сдержать смех.

Стоит подметить, и в этот раз Анна не стала замалчивать и сразу же призналась, что взаправду хотела бы наследников от Сергея. Вот только Брянская добавила одно условие. Выяснилось, что брюнетка согласилась бы родить от Захарьяша только в том случае, если бы ее ребенку передались внешние факторы парня.

«Человеческие качества у тебя так себе, хромают», - добавила Аня.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

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