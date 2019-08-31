Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея Захарьяша
Участница «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от бывшего возлюбленного Сергея Захарьяша. Выяснилось, что длинноволосую красавицу по-прежнему восхищают внешние данные экс-бойфренда.
Не секрет, что Анна Брянская и Сергей Захарьяш в свое время состояли в отношениях. Несмотря на то, что пара просуществовала всего несколько недель, зрители «Дома-2» до сих пор вспоминают этот роман как самый яркий и страстный.
На днях Брянскую и Захарьяша пригласили стать героями нового проекта под названием «Бывшие», где парочке пришлось ответить на достаточно провокационные вопросы относительно друг друга.
Так, сначала Захарьяш вытащил бумажку с вопросом о том, хотела бы Брянская дать их отношениям еще один шанс. Нужно сказать, что Анна не стала затягивать с ответом и сразу же заявила, что ей Сергей больше не интересен. Отметим, что парень явно не был готов к отказу бывшей пассии.
Через некоторое время Захарьяш опять вытащил бумажку с наводящим вопросом, где поинтересовался у Брянской, хотела бы она от него детей. Нужно сказать, что, прочитав вопрос, Сергей опять не смог сдержать смех.
Стоит подметить, и в этот раз Анна не стала замалчивать и сразу же призналась, что взаправду хотела бы наследников от Сергея. Вот только Брянская добавила одно условие. Выяснилось, что брюнетка согласилась бы родить от Захарьяша только в том случае, если бы ее ребенку передались внешние факторы парня.
Не секрет, что Анна Брянская и Сергей Захарьяш в свое время состояли в отношениях. Несмотря на то, что пара просуществовала всего несколько недель, зрители «Дома-2» до сих пор вспоминают этот роман как самый яркий и страстный.
На днях Брянскую и Захарьяша пригласили стать героями нового проекта под названием «Бывшие», где парочке пришлось ответить на достаточно провокационные вопросы относительно друг друга.
Так, сначала Захарьяш вытащил бумажку с вопросом о том, хотела бы Брянская дать их отношениям еще один шанс. Нужно сказать, что Анна не стала затягивать с ответом и сразу же заявила, что ей Сергей больше не интересен. Отметим, что парень явно не был готов к отказу бывшей пассии.
«Зря, конечно… Ну, ладно», - заявил Сергей.
Через некоторое время Захарьяш опять вытащил бумажку с наводящим вопросом, где поинтересовался у Брянской, хотела бы она от него детей. Нужно сказать, что, прочитав вопрос, Сергей опять не смог сдержать смех.
Стоит подметить, и в этот раз Анна не стала замалчивать и сразу же призналась, что взаправду хотела бы наследников от Сергея. Вот только Брянская добавила одно условие. Выяснилось, что брюнетка согласилась бы родить от Захарьяша только в том случае, если бы ее ребенку передались внешние факторы парня.
«Человеческие качества у тебя так себе, хромают», - добавила Аня.