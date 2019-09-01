Медики назвали главные признаки менингита





Менингит представляет собой редкую форму инфекции, поражающей тонкие мембраны головного и спинного мозга, их нередко называют мозговыми оболочками. Болезнь может распространяться между людьми, находящимися в близком контакте друг с другом. При отсутствии своевременного лечения заболевание способно привести к проблемам сразу с несколькими внутренними органами, в первую очередь это касается почек. Медики отмечают, что вероятность заражения повышает регулярное курение и плохая гигиена.Главные признаки менингита, отмечают специалисты, обычно включают: лихорадку, сонливость, вялость и мышечную слабость. При этом многие забывают про сыпь в разных частях тела, способную также указывать на развитие данного заболевания. Своевременная диагностика проблемы не только позволит быстрее вылечить болезнь, но и поможет предотвратить нанесение серьезного ущерба органам.Обычно менингит активизируется во время попадания в организм бактериальной или вирусной инфекции, тогда как он сам находится в человеке достаточно давно. Также эта болезнь может возникать из-за сифилиса, туберкулеза, аутоиммунных расстройств и даже некоторых лекарств от рака.