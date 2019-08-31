Mercedes-Benz будет производить три новых автомобиля в Китае





Автомобиль EQC окажется первым внедорожником-электрокаром китайской сборки, который в виде люксовой модификации станет предлагаться на рынке КНР. Седан A35L будет первой машиной класса AMG, который производится на территории Китая. GLB - это третий паркетник компании, сконструированный после GLA и GLC. Ныне в Пекине Mercedes-Benz выпускает удлиненные модификации автомобилей A-Class, B-Class и E-Class.В январе-июне фирма из Германии продала в Китае 282 тысячи транспортных средств местной сборки, что на 12% больше показателей, нежели за тот же период ушедшего года. Также в Поднебесной Mercedes-Benz разрабатывает фургоны Sprinter, Vito и V-Class, работая в паре с BAIC: вторым по счету ведущим китайским акционером Daimler, ставший таковым после покупки 5% акций компании.