Психолог озвучил способы преодоления осенней депрессии





Стоит обратить внимание на свой рацион. Солнечных дней становится меньше, а это означает, что необходимо позаботиться о своём иммунитете. Осенью нужно пополнять организм витаминами, которые помогут повысить его защитные силы. А когда рацион будет в порядке, жизненная энергия вернется в свое привычное русло, несмотря на пасмурную погоду. Сбалансированное питание, разнообразие овощей и фруктов, употребление цельнозерновых продуктов и контроль потребления жирной пищи во всем этом заключается секрет активного способа жизни даже осенью, отмечает психолог. При этом употребление всех сладких напитков стоит заменить на обычную воду.Медики заключают, что осенью крайне полезны прогулки на свежем воздухе. Следует, по возможности, преодолевать привычные дистанции к работе пешком, а не на транспорте. Выход в лес или парк также окажется только плюсом.У многих людей депрессия возникает из-за ощущения незаконченности запланированных дел. Рони Бет Тауэр советует к началу сезона довести все свои дела до конца, а за новые начинания приниматься уже с новыми силами и амбициями.