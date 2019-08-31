АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Психолог озвучил способы преодоления осенней депрессии

Американский психолог Рони Бет Тауэр раскрыла секреты преодоления депрессии в преддверии осени. С наступлением этой поры у многих начинаются перемены настроения, ощущается упадок сил. Психолог отметил полезные способы преодоления депрессии и агитирует радостно встречать золотую пору.

Стоит обратить внимание на свой рацион. Солнечных дней становится меньше, а это означает, что необходимо позаботиться о своём иммунитете. Осенью нужно пополнять организм витаминами, которые помогут повысить его защитные силы. А когда рацион будет в порядке, жизненная энергия вернется в свое привычное русло, несмотря на пасмурную погоду. Сбалансированное питание, разнообразие овощей и фруктов, употребление цельнозерновых продуктов и контроль потребления жирной пищи во всем этом заключается секрет активного способа жизни даже осенью, отмечает психолог. При этом употребление всех сладких напитков стоит заменить на обычную воду.

Медики заключают, что осенью крайне полезны прогулки на свежем воздухе. Следует, по возможности, преодолевать привычные дистанции к работе пешком, а не на транспорте. Выход в лес или парк также окажется только плюсом.

У многих людей депрессия возникает из-за ощущения незаконченности запланированных дел. Рони Бет Тауэр советует к началу сезона довести все свои дела до конца, а за новые начинания приниматься уже с новыми силами и амбициями.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея…
Психолог озвучил способы преодоления осенней…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова пожаловалась на «жуткие» боли после пластики…
AUDI разрабатывает новую систему освещения Digital…
Искусственный интеллект снизит стоимость каско в…
Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за…
По зубам древних мышей ученые определили их…
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила…
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося…
Американка взяла на борт самолета пони для моральной…
Ученые: Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может указывать на…
Дарья Повереннова показала, как изменилась за 20…
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с…
Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70…
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из…
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90…
Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный…
Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для…
Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой…
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые…
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский…
Медики назвали случаи, когда нежелательно посещение…
Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решилась на установку…
В Сети появилось видео с заездом 71-летней гонщицы в драг-битве на спортивных…
Полину Гагарину удивило логическое мышление 2-летней…
Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых…
Анфиса Чехова призналась поклонникам, что не смотрела сериал "Игра престолов" и никогда не танцевала…
Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series…
Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о…
Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в…
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета…
Солист группы «Градусы» Роман Пашков в сентябре во второй раз станет…
Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их…
Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых…
Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает…
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при…
Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее…
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули…
Просмотреть все новости