Милана Кержакова рассказала о единственном настоящем мужчине в ее жизни

По словам Миланы Кержаковой, лучшую опору она нашла там, где сама не ожидала. Единственным настоящим мужчиной в ее жизни оказался младший брат Влад. В момент расставания знаменитости с Александром Кержаковым ему было всего 12 лет, но это не помешало ему оказать поддержку сестре. Дочь сенатора Вадима Тюльпанова всегда могла получить совет и доброе слово от Влада или просто высказать ему свои переживания. Младший брат помог ей справиться с эмоциями в самые тяжелые моменты ее расставания с супругом, за что она ему безумно благодарна.Милана Кержакова также призналась, что сейчас она одинока. Ее сердце свободно, но она не исключает вероятности, что уже до конца 2019 года вновь выйдет замуж. Пока же знаменитость наслаждается свободной жизнью и тем, что перед ней открыты все горизонты. Она признается, что сейчас может реализовывать все свои самые смелые задумки, ведь во время супружеской жизни на них просто не было времени.Напомним, Милана Тюльпанова вышла замуж за Александра Кержакова в 2015 году, а в 2017-м родила ему сына. Год спустя у пары случилось громкое расставания со скандалами, обвинениями и судебными разбирательствами.