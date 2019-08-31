АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Милана Кержакова рассказала о единственном настоящем мужчине в ее жизни

Милана Кержакова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова и дочь сенатора Вадима Тюльпанова, поделилась подробностями своей личной жизни. Экс-жена спортсмена рассказала о единственном настоящем мужчине, который поддерживал ее в трудную минуту.
Милана Кержакова рассказала о единственном настоящем мужчине в ее жизни

По словам Миланы Кержаковой, лучшую опору она нашла там, где сама не ожидала. Единственным настоящим мужчиной в ее жизни оказался младший брат Влад. В момент расставания знаменитости с Александром Кержаковым ему было всего 12 лет, но это не помешало ему оказать поддержку сестре. Дочь сенатора Вадима Тюльпанова всегда могла получить совет и доброе слово от Влада или просто высказать ему свои переживания. Младший брат помог ей справиться с эмоциями в самые тяжелые моменты ее расставания с супругом, за что она ему безумно благодарна.

Милана Кержакова также призналась, что сейчас она одинока. Ее сердце свободно, но она не исключает вероятности, что уже до конца 2019 года вновь выйдет замуж. Пока же знаменитость наслаждается свободной жизнью и тем, что перед ней открыты все горизонты. Она признается, что сейчас может реализовывать все свои самые смелые задумки, ведь во время супружеской жизни на них просто не было времени.

Напомним, Милана Тюльпанова вышла замуж за Александра Кержакова в 2015 году, а в 2017-м родила ему сына. Год спустя у пары случилось громкое расставания со скандалами, обвинениями и судебными разбирательствами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi собирается обеспечить 5 млрд человек смартфонами…
Ви из BTS хотел записать саундтрек для фильма "Король…
Новый скафандр прошёл тестирование в кратере действующего…
Валерия пошутила над слухами о своей пластической…
Названы 3 самых красивых автомобиля в кузове…
Гарик Харламов высмеял новости о непомерных тратах его жены Кристины…
Топ-4 признаков, что «автомат» вот-вот выйдет из строя, назвали…
Беременная звезда «Дома-2» Саша Шева уверена, что Виктор Шароваров бросил ее из-за…
Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и…
Милана Кержакова рассказала о единственном настоящем мужчине в ее…
Ученые рассказали о связи забывчивости и начинающегося…
Ксения Собчак снимет шоу о семье Яны Рудковской в формате проекта…
Созданы VR-перчатки, позволяющие «потрогать» виртуальный…
Режиссер Сергей Соловьев тяжело переживает смерть сына…
Mercedes-Benz будет производить три новых автомобиля в…
Роман Мадянов назвал русский народ единственным оплотом…
Употребление орехов снижает риск развития сердечных…
Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея…
Психолог озвучил способы преодоления осенней…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова пожаловалась на «жуткие» боли после пластики…
AUDI разрабатывает новую систему освещения Digital…
Искусственный интеллект снизит стоимость каско в…
Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за…
По зубам древних мышей ученые определили их…
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила…
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося…
Американка взяла на борт самолета пони для моральной…
Ученые: Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может указывать на…
Дарья Повереннова показала, как изменилась за 20…
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с…
Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70…
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из…
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90…
Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный…
Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для…
Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой…
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые…
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский…
Просмотреть все новости