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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова пожаловалась на «жуткие» боли после пластики груди

Возлюбленная 31-летнего Алексея Безуса, 19-летняя Милена Безбородова мужественно терпит «зверские» боли. Отметим, что участница реалити-шоу «Дом-2» на днях перенесла пластическую операцию по увеличению груди.
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова пожаловалась на «жуткие» боли после пластики груди

Несколько дней назад Милена Безбородова впервые легла на стол к пластическому хирургу. 19-летняя звезда «Дома-2» уже давно мечтала стать обладательницей шикарного 3 размера груди, однако ее избранник всегда был против этого. Правда, на днях Леша Безус все-таки дал пассии свое согласие.

Считанные часы назад Безбородова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором поведала поклонникам, как обстоят ее дела на второй день после маммопластики. Как выяснилось, Милене приходится терпеть «жуткие» боли. Девушке больно не только вставать с кровати, но и открывать двери и даже дышать.

«Но я рада, потому что я видела уже свою грудь, и она такая красивая», - подчеркнула 19-летняя героиня телестройки.


Нужно сказать, что многие поклонники Безбородовой отреагировали на ее публикацию. Один за другим фолловеры принялись поддерживать свою любимицу, однако кое-кто делал это весьма странным способом. Так, к примеру, некоторые читатели указали Милене на то, что во время родов ей придется пережить настолько сильную боль, что по сравнению с ней нынешняя покажется ей сущим пустяком.

К слову, в посте Безбородова также обратилась к своему избраннику Леше Безусу, которого поблагодарила за поддержку в эти непростые для нее дни, а также еще раз призналась в любви.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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