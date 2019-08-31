Употребление орехов снижает риск развития сердечных болезней





В процессе очередного исследования его участники изучили связь между риском появления смерти от болезней сердца и употреблением в пищу орехов. Ученые пригласили 5,4 тысячи человек возрастом больше 35 лет и не имеющих подобных заболеваний. Каждые два года респонденты проходили тестирование, а по истечению 12 лет опыта удалось диагностировать 751 эпизодов болезни сердца, 179 смертей от данного недуга и 458 смертей по разным причинам.Употребление орехов не менее двух раз в неделю уменьшало на 17% риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с тем, если человек ел орехи только один раз в 14 дней. По мнению кардиологов, 30 граммов данного продукта без содержания соли в день стоит считать одной из норм здорового питания, к тому же в этих плодах имеется высокая энергетическая плотность.В кулинарии орехами называют все пригодные в пищу плоды из скорлупы и съедобного ядра. Сюда входят миндаль, кокосовый орех, грецкий орех, арахис. О лечебных свойствах этой культуры давно известно. Врачи рекомендуют употреблять их людям, жалующихся на сахарный диабет.