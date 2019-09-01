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Ирина Пегова показала стройную фигуру и шикарный бюст

Ирина Пегова показала стройную фигуру и шикарный бюст. Актриса опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
Ирина Пегова показала стройную фигуру и шикарный бюст

41-летнняя Ирина Пегова долгое время обладала пышной комплекцией, но однажды легла в клинику для восьмидневного детокса, где подкорректировала свои формы. Актриса занималась там йогой, делала антицеллюлитные массажи, бегала, а также для неё был составлен специальный рацион питания. Заплатила она за такую процедуру около 165 тысяч рублей. Накануне Пегова поделилась в своём микроблоге новым фото, где рассказала, что пришла на кастинг в 10 утра, примерив на себя необычную роль, а также показав стройную фигуру и шикарный бюст. Поклонники восхитились публикацией, которая за 1 день набрала 50 тыс. лайков.

«Вы просто сногсшибательно выглядите!», «Вау, какие формы», «Мне кажется, вы прям ещё моложе стали. Очень красивая и талантливая!» - написали подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 05:00

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