Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила имидж

«Я не переживаю, и вы не переживайте», - подчеркнула избранница Романа Капаклы.

«Да ну нет… Марина, скажи, что ты решила так пошутить?!», «Кошмар! Марина, ты вообще помнишь, сколько тебе лет? Уже как бы не 15 и даже не 20!», «Африка, не позорься! Сними их!» - продолжают писать в Сети.

Марина Африкантова решила «примерить» новый образ перед 1 сентября и сделала себе авторскую прическу. Как уверяет звезда «Дома-2», подобные опыты не повреждают локоны, а так как она весьма серьезно относится к этому моменту, узнав, что это все безопасно, решилась на эксперимент.Вот только не все подписчики Африкантовой по достоинству оценили ее новый образ. Один за другим фолловеры принялись критиковать нынешний внешний вид Марины, а кое-кто даже решил напомнить звезде «Дома-2» ее возраст.Правда, Африкантова никак не отреагировала на критику подписчиков. Более того, Марина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в новом образе. Под снимком звезда «Дома-2» отметила, что теперь она точно соответствует своей фамилии.Нужно сказать, что за несколько лет нахождения на телепроекте «Дом-2» Африкантова впервые настолько кардинально меняет имидж. Ранее Марина могла лишь немного убрать длину или сделать челку.