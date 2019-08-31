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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила имидж

Одна из самых красивых участниц прославленного телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Марина Африкантова неожиданно решила сменить имидж. Возлюбленная Романа Капаклы «преобразилась» и теперь не может нарадоваться своим внешним видом.
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила имидж

Марина Африкантова решила «примерить» новый образ перед 1 сентября и сделала себе авторскую прическу. Как уверяет звезда «Дома-2», подобные опыты не повреждают локоны, а так как она весьма серьезно относится к этому моменту, узнав, что это все безопасно, решилась на эксперимент.

«Я не переживаю, и вы не переживайте», - подчеркнула избранница Романа Капаклы.

Вот только не все подписчики Африкантовой по достоинству оценили ее новый образ. Один за другим фолловеры принялись критиковать нынешний внешний вид Марины, а кое-кто даже решил напомнить звезде «Дома-2» ее возраст.

«Да ну нет… Марина, скажи, что ты решила так пошутить?!», «Кошмар! Марина, ты вообще помнишь, сколько тебе лет? Уже как бы не 15 и даже не 20!», «Африка, не позорься! Сними их!» - продолжают писать в Сети.

Правда, Африкантова никак не отреагировала на критику подписчиков. Более того, Марина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в новом образе. Под снимком звезда «Дома-2» отметила, что теперь она точно соответствует своей фамилии.

Нужно сказать, что за несколько лет нахождения на телепроекте «Дом-2» Африкантова впервые настолько кардинально меняет имидж. Ранее Марина могла лишь немного убрать длину или сделать челку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30

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