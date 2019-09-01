Компания Volkswagen представит электрокар ID.3 EV на автосалоне во Франкфурте





Прес-служба производителя подтвердила, что хэтчбек ID.3 с новаторским дизайном и просторным салоном дебютирует в 2019 году на автошоу во Франкфурте. В основу транспортного средства легла модульная платформа МЕВ. Базовая версия получит аккумулятор мощностью в 45 кВт-ч, что позволит ей проезжать на одном заряде 330 километров. Однако планируется выпуск модифицированных автомобилей с батареей емкостью 58 кВт-ч для преодоления расстояния в 420 километров и 77 кВт-ч для проезда без подзарядки 550 километров. Компания гарантирует восемь лет службы своих АКБ или 160 000 километров пробега.Также VW указывают на ценовую доступность электрокара и оценивают базовую версию машины в 30 тысяч евро (около 1,8 млн рублей). Запуск массового производства хэтчбека ID.3 EV планируется к концу нынешнего года, а в продаже он станет доступным в середине 2020.