Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным диабетом





Простая программа обмена текстовыми сообщениями может расширить охват поддержки самоконтроля диабета. В CHAT-DM приняли участие 502 пациента из 34 клиник Китая. В дополнение к обычному лечению пациенты были случайным образом распределены в программы обмена текстовыми сообщениями на шесть месяцев. Темы рассылки включали диабет и ишемическую болезнь сердца, мониторинг и контроль уровня глюкозы, артериального давления и соблюдение режима приема лекарств. В результате эксперимента уровень гликированного гемоглобина был значительно ниже в крови пациентов, которые участвовали в программе рассылки. В среднем HbA1c снизился на 0,2% в группе вмешательства и вырос на 0,1% в контрольной группе.Сообщения были разработаны для предоставления информации и мотивации участников, что помогло пациентам установить цель и справиться со стрессом. Отправка текстовых рекомендаций была безопасной и не приводила к дальнейшему снижению уровня сахара в крови или гипогликемии. Ученые пришли к выводу, что это немедикаментозное вмешательство может послужить мощным инструментом для изменения услуг здравоохранения во всем мире и улучшения здоровья различных групп населения.