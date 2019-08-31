Ученые: Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может указывать на рак





Ученые изучили более 3,5 тысячи пациентов, выписанных из больницы после сердечного приступа. Обычно они в течение года ходят на двойную антитромбоцитарную терапию, призванную снизить вероятность образования тромбов. У нее есть побочный эффект – увеличение шанса кровотечения.Медики уже давно заметили, что появление такого симптома после сердечного приступа может указывать на скорый рак. Оказалось, что у 1,2 тысячи людей или 33% было зафиксировано подобное кровотечение, а у 227 пациентов (6%) впоследствии обнаружили онкологию. Результаты показали, что подобное состояние никак не зависит от двойной антитромбоцитарой терапии.Сглаживание полученных данных позволило установить, что внутреннее кровотечение, чтобы указывать на последующий рак, должно соответствовать двум факторам. Во-первых, необходимо, чтобы у него не было четкой причины возникновения. Во-вторых, кровотечение должно быть сильным. Во всех остальных случаях подобное состояние не говорит о том, что у человека скоро разовьется онкология. В настоящий момент ученые не знают, как связаны эти состояния друг с другом, для установления причин они проведут новое исследование.