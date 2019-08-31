AUDI разрабатывает новую систему освещения Digital OLDEN





Компания Audi уверенно занимает лидирующие позиции на рынке автопрома и обладает большим количеством почитателей. Новинка от немецкой марки получила всеобщее одобрение. Она позволяет предупреждать сзади едущие автомобили о предстоящих опасностях визуальными сообщениями через заднюю оптику. Новая система включает 50 сегментов, которые можно настроить по яркости. Это позволит воспроизводить различные световые решения с помощью одного и того же оборудования. Несмотря на толщину элемента освещения в 1 мм, цифровая Olden-оптика будет эффективна, сообщают разработчики.По предварительным данным, технологию представят на электрокаре Audi e-Tron Q4, так как модель получит 20 разнообразных вариантов исполнения оптики. Остальные подробности будут афишированы 23 сентября 2019 года.