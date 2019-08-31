AUDI разрабатывает новую систему освещения Digital OLDEN
Была разработана новая система освещения Digital OLDEN, благодаря которой Audi сможет сигнализировать другим водителям об опасности. Новая технология будет представлена на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
Компания Audi уверенно занимает лидирующие позиции на рынке автопрома и обладает большим количеством почитателей. Новинка от немецкой марки получила всеобщее одобрение. Она позволяет предупреждать сзади едущие автомобили о предстоящих опасностях визуальными сообщениями через заднюю оптику. Новая система включает 50 сегментов, которые можно настроить по яркости. Это позволит воспроизводить различные световые решения с помощью одного и того же оборудования. Несмотря на толщину элемента освещения в 1 мм, цифровая Olden-оптика будет эффективна, сообщают разработчики.
По предварительным данным, технологию представят на электрокаре Audi e-Tron Q4, так как модель получит 20 разнообразных вариантов исполнения оптики. Остальные подробности будут афишированы 23 сентября 2019 года.
Компания Audi уверенно занимает лидирующие позиции на рынке автопрома и обладает большим количеством почитателей. Новинка от немецкой марки получила всеобщее одобрение. Она позволяет предупреждать сзади едущие автомобили о предстоящих опасностях визуальными сообщениями через заднюю оптику. Новая система включает 50 сегментов, которые можно настроить по яркости. Это позволит воспроизводить различные световые решения с помощью одного и того же оборудования. Несмотря на толщину элемента освещения в 1 мм, цифровая Olden-оптика будет эффективна, сообщают разработчики.
По предварительным данным, технологию представят на электрокаре Audi e-Tron Q4, так как модель получит 20 разнообразных вариантов исполнения оптики. Остальные подробности будут афишированы 23 сентября 2019 года.
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:54