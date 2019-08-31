Дарья Повереннова показала, как изменилась за 20 лет

47-летняя Повареннова обладает стройной и подтянутой фигурой, несмотря на свой возраст, и признается, что приложила немало усилий, чтобы носить один и тот же размер одежды на протяжении многих лет. Подписчики актрисы в Instagram часто спрашивают у неё, как можно поддерживать такую же стройную форму, как и 20 лет назад. Мачеха Космоса из «Бригада» решила поделиться с поклонниками своими методами похудения, и рассказала, что с 16-летнего возраста не ест мясо, и в последнее время ограничивает себя в еде после 18:00, а также призналась, что употребляет пищу только когда появляется чувство голода.- написала актриса.Также она рассказала, что похудение невозможно без спорта, ведь ранее Дарья Повереннова посещала бассейн и тренажёрный зал, но сейчас не имеет времени из-за плотного графика, несмотря на это все же старается выходить на пробежки. Однако актриса подчёркивает, что не всем могут подойти её методы идеальной фигуры, и советует найти свой, который поможет надевать одежду желаемого размера.