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Роман Мадянов назвал русский народ единственным оплотом нравственности

Роман Мадянов назвал русский народ последним оплотом нравственности. Актер считает неправильным, что ныне оплачивают все счета напополам.
Роман Мадянов назвал русский народ единственным оплотом нравственности

Роман Мадянов, известный зрителям по многим фильмам и сериалам, в интервью СМИ порассуждал о нравственности в современном мире. Как признался артист, он осуждает равенство в обязанностях мужчин и женщин, когда семейные пары делят счета за коммунальные услуги или копят вдвоем деньги на путешествия. Актер уверен, что все это обязан оплачивать именно мужчина, а каким образом он станет это делать, никого не должно волновать. По словам Мадянова, с детства ему внушили, что представители сильного пола являются главными добытчиками, и им нужно всегда брать ответственность за благополучие родных и близких.

Попытки современных граждан РФ оплачивать все услуги вдвоем артист назвал примером, который общество берет на Западе, который «уже загибается». Русский народ он назвал единственным нравственным этносом в мире, благодаря чему еще держится.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:24

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