Роман Мадянов назвал русский народ единственным оплотом нравственности





Роман Мадянов, известный зрителям по многим фильмам и сериалам, в интервью СМИ порассуждал о нравственности в современном мире. Как признался артист, он осуждает равенство в обязанностях мужчин и женщин, когда семейные пары делят счета за коммунальные услуги или копят вдвоем деньги на путешествия. Актер уверен, что все это обязан оплачивать именно мужчина, а каким образом он станет это делать, никого не должно волновать. По словам Мадянова, с детства ему внушили, что представители сильного пола являются главными добытчиками, и им нужно всегда брать ответственность за благополучие родных и близких.Попытки современных граждан РФ оплачивать все услуги вдвоем артист назвал примером, который общество берет на Западе, который «уже загибается». Русский народ он назвал единственным нравственным этносом в мире, благодаря чему еще держится.