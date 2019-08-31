Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней смерти





Автор исследования доктор Трайн Могольт из Норвежского университета науки и технологии отметил, что для получения максимальной пользы для здоровья необходимо быть физически активным. Это поможет защититься от преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых недугов. Ученые призывают граждан заниматься спортом даже в зрелом возрасте, а также если ранее такого опыта у человека не было. В рамках исследования HUNT граждане Норвегии в возрасте от 20 лет рассказали о частоте и продолжительности занятий спортом. В итоге полученные данные были сопоставлены с информацией о смертях до конца 2013 года. Выяснилось, что люди с наименьшей активностью имели повышенную в два раза вероятность смерти и в 2,7 раза больше риска умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. У лиц с умеренной активностью риск составлял 60-90% по сравнению с контрольной группой.Чтобы положительно повлиять на свое здоровье, взрослые люди должны тренироваться 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью или 75 минут — с повышенной активностью. Эксперты отметили, что даже низкая физическая подготовка поможет избежать серьезных заболеваний.