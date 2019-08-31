Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70 лет
Австралийские ученые провели масштабное исследование и установили, что аспирин не помогает пожилым людям избежать болезней сердца и сосудов. Этот препарат не оказывает никакого положительного эффекта на тех, кто старше 70 лет, не учитывая все остальные факторы риска.
Во многих странах мира распространена практика, когда люди ежедневно принимают несколько таблеток аспирина с целью снижение вероятности возникновения болезней сердца и сосудов, однако отдельные государства начинают отказываться от этого подхода. Например, в ЕС подобная рекомендация уже давно не применяется. Недавно австралийские ученые научным путем доказали, что европейцы поступили правильно.
Специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. Всех их разделили на группы в зависимости от вероятности возникновения заболеваний сердца и сосудов. Затем все они каждый день принимали по 100 мг аспирина, после чего проходили повторное обследование. Оказалось, что данный препарат никак не влияет на вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Именно поэтому ученые предлагают людям старше 70 лет отказаться от ежедневного принятия аспирина. Они также напомнили, что у этого препарата есть побочный эффект – увеличение риска кровотечения. Обычно он компенсируется снижением вероятности проблем с сердцем, но в данном случае положительного влияния нет.
Во многих странах мира распространена практика, когда люди ежедневно принимают несколько таблеток аспирина с целью снижение вероятности возникновения болезней сердца и сосудов, однако отдельные государства начинают отказываться от этого подхода. Например, в ЕС подобная рекомендация уже давно не применяется. Недавно австралийские ученые научным путем доказали, что европейцы поступили правильно.
Специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. Всех их разделили на группы в зависимости от вероятности возникновения заболеваний сердца и сосудов. Затем все они каждый день принимали по 100 мг аспирина, после чего проходили повторное обследование. Оказалось, что данный препарат никак не влияет на вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Именно поэтому ученые предлагают людям старше 70 лет отказаться от ежедневного принятия аспирина. Они также напомнили, что у этого препарата есть побочный эффект – увеличение риска кровотечения. Обычно он компенсируется снижением вероятности проблем с сердцем, но в данном случае положительного влияния нет.
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:43