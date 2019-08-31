Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70 лет





Во многих странах мира распространена практика, когда люди ежедневно принимают несколько таблеток аспирина с целью снижение вероятности возникновения болезней сердца и сосудов, однако отдельные государства начинают отказываться от этого подхода. Например, в ЕС подобная рекомендация уже давно не применяется. Недавно австралийские ученые научным путем доказали, что европейцы поступили правильно.Специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. Всех их разделили на группы в зависимости от вероятности возникновения заболеваний сердца и сосудов. Затем все они каждый день принимали по 100 мг аспирина, после чего проходили повторное обследование. Оказалось, что данный препарат никак не влияет на вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.Именно поэтому ученые предлагают людям старше 70 лет отказаться от ежедневного принятия аспирина. Они также напомнили, что у этого препарата есть побочный эффект – увеличение риска кровотечения. Обычно он компенсируется снижением вероятности проблем с сердцем, но в данном случае положительного влияния нет.