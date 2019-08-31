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Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из Монако»

Одна из топовых героинь скандального телешоу «Дом-2» Виктория Боня сделала неожиданное заявление. По словам 39-летней телезнаменитости, они с наследницей переехали из Монако.
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из Монако»

Не секрет, что Боня на протяжении 6 лет жила не берегу Средиземного моря. В Монако звезда «Дома-2» перебралась с на то время женихом – наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, которому «подарила» дочь Анджелину Летицию. Тогда влюбленные приобрели недвижимость недалеко от родительницы предпринимателя, а Виктория даже получила вид на жительство.

Считанные часы назад выяснилось, что Монако было лишь временной пристанью для Бони. Об этом Виктория разоткровенничалась у себя на страничке в Instagram.

Как утверждает Боня, накануне она сделала очень весомый шаг, который можно сравнить с новой главой в книге жизни, где говорится о воплощении в реальности мечты.

«Мы с дочкой переехали из Монако», - призналась Вика.

Боня понимает, что Монако навсегда останется для нее и ее наследницы вторым домом, поэтому планирует еще не раз вернуться сюда, однако жить звезда «Дома-2» будет в другом месте. Нужно сказать, что Виктория до сих пор так и не рассекретила поклонникам город, в который она решила перебраться.

Впрочем, это не мешает интернет-пользователям выдвигать в Сети свои догадки и предположения. Так, большинство читателей сошлись во мнении, что Боня переезжает с дочерью в Москву.

К слову, фолловеры даже вспомнили последнюю поездку Бони в русскую столицу, когда ее дочь просила звездную мать перебраться в этот город.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:39

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