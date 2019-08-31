Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество

43-летний Антон Макарский 20 лет живёт вместе с певицей Викторией Морозовой, 16 из которых - в законном браке. Супружество имеет двоих детей: 6-летнюю Марию и 4-летнего Ивана. В СМИ часто появлялась информация об их разводе, но Макарские всегда находили выход из ситуации и по сей день живут вместе. Однажды актёр признался, что он сторонник патриархальной модели воспитания, в которой отец является безоговорочным авторитетом. Макарский рассказал журналистам, что есть вещи, которые он не терпит в поведении своих детей. По его словам, в семье запрещено ябедничать друг на друга, а если такое происходит, то наказание получают оба наследника. При этом актёр является мягким и сентиментальным человеком, а унаследовал эти качества от своего деда.Также он признался, что боится того дня, когда Мария и Иван увидят фильмы или сериалы, где отец участвовал в постельных сценах., — сказал Макарский.