Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество
Актер Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество. По словам звездного отца, в семье запрещается доносить друг на друга.
43-летний Антон Макарский 20 лет живёт вместе с певицей Викторией Морозовой, 16 из которых - в законном браке. Супружество имеет двоих детей: 6-летнюю Марию и 4-летнего Ивана. В СМИ часто появлялась информация об их разводе, но Макарские всегда находили выход из ситуации и по сей день живут вместе. Однажды актёр признался, что он сторонник патриархальной модели воспитания, в которой отец является безоговорочным авторитетом. Макарский рассказал журналистам, что есть вещи, которые он не терпит в поведении своих детей. По его словам, в семье запрещено ябедничать друг на друга, а если такое происходит, то наказание получают оба наследника. При этом актёр является мягким и сентиментальным человеком, а унаследовал эти качества от своего деда.
Также он признался, что боится того дня, когда Мария и Иван увидят фильмы или сериалы, где отец участвовал в постельных сценах. «Однажды, Интернет сделает свое дело, и мне придется объясняться с детьми, почему их папа целуется в фильме с другой тетей», — сказал Макарский.
43-летний Антон Макарский 20 лет живёт вместе с певицей Викторией Морозовой, 16 из которых - в законном браке. Супружество имеет двоих детей: 6-летнюю Марию и 4-летнего Ивана. В СМИ часто появлялась информация об их разводе, но Макарские всегда находили выход из ситуации и по сей день живут вместе. Однажды актёр признался, что он сторонник патриархальной модели воспитания, в которой отец является безоговорочным авторитетом. Макарский рассказал журналистам, что есть вещи, которые он не терпит в поведении своих детей. По его словам, в семье запрещено ябедничать друг на друга, а если такое происходит, то наказание получают оба наследника. При этом актёр является мягким и сентиментальным человеком, а унаследовал эти качества от своего деда.
Также он признался, что боится того дня, когда Мария и Иван увидят фильмы или сериалы, где отец участвовал в постельных сценах. «Однажды, Интернет сделает свое дело, и мне придется объясняться с детьми, почему их папа целуется в фильме с другой тетей», — сказал Макарский.