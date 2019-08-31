Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося урагана
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своём Instagram пожаловалась на необходимость отмены празднования дня рождения их 4-летней дочери Леи. Семья уже месяц отдыхает на Майями, но надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» скорректировал планы звездной четы.
«Мы хотели сделать тут небольшой праздник на ее др, но теперь в эти дни намечается ураган 3 категории, и, кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах, ― пишет модель в своём микроблоге Instagram, ― в общем, теперь мы готовимся не к празднику, а к урагану».
Подписчики Оксаны Самойловой выразили поддержку звездной чете, оказавшейся в экстремальных условиях и отметили юмор, с которым модель рассказала о сложившейся ситуации. По её словам, остров «закрывают», муж уже готовит план спасения на лодке, средняя дочь Лея заявила о необходимости купить подарки заранее, старшая Ариела спрашивает о возможности учить уроки в темноте, а сама Оксана вместе с Майей беспокоится только о еде.
Несколькими неделями ранее на острове свой день рождения отметил и сам рэпер Джиган. Семья не первый год отдыхает на побережье Флориды, однако впервые может оказаться в эпицентре урагана, в этот раз получившего имя «Дориан».
«Мы хотели сделать тут небольшой праздник на ее др, но теперь в эти дни намечается ураган 3 категории, и, кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах, ― пишет модель в своём микроблоге Instagram, ― в общем, теперь мы готовимся не к празднику, а к урагану».
Подписчики Оксаны Самойловой выразили поддержку звездной чете, оказавшейся в экстремальных условиях и отметили юмор, с которым модель рассказала о сложившейся ситуации. По её словам, остров «закрывают», муж уже готовит план спасения на лодке, средняя дочь Лея заявила о необходимости купить подарки заранее, старшая Ариела спрашивает о возможности учить уроки в темноте, а сама Оксана вместе с Майей беспокоится только о еде.
Несколькими неделями ранее на острове свой день рождения отметил и сам рэпер Джиган. Семья не первый год отдыхает на побережье Флориды, однако впервые может оказаться в эпицентре урагана, в этот раз получившего имя «Дориан».