АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося урагана

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своём Instagram пожаловалась на необходимость отмены празднования дня рождения их 4-летней дочери Леи. Семья уже месяц отдыхает на Майями, но надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» скорректировал планы звездной четы.
Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося урагана

«Мы хотели сделать тут небольшой праздник на ее др, но теперь в эти дни намечается ураган 3 категории, и, кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах, ― пишет модель в своём микроблоге Instagram, ― в общем, теперь мы готовимся не к празднику, а к урагану».

Подписчики Оксаны Самойловой выразили поддержку звездной чете, оказавшейся в экстремальных условиях и отметили юмор, с которым модель рассказала о сложившейся ситуации. По её словам, остров «закрывают», муж уже готовит план спасения на лодке, средняя дочь Лея заявила о необходимости купить подарки заранее, старшая Ариела спрашивает о возможности учить уроки в темноте, а сама Оксана вместе с Майей беспокоится только о еде.

Несколькими неделями ранее на острове свой день рождения отметил и сам рэпер Джиган. Семья не первый год отдыхает на побережье Флориды, однако впервые может оказаться в эпицентре урагана, в этот раз получившего имя «Дориан».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 15:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Анна Брянская призналась, что хотела бы детей от Сергея…
Психолог озвучил способы преодоления осенней…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова пожаловалась на «жуткие» боли после пластики…
AUDI разрабатывает новую систему освещения Digital…
Искусственный интеллект снизит стоимость каско в…
Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за…
По зубам древних мышей ученые определили их…
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила…
Ученые: Мотивационные текстовые сообщения помогают больным сахарным…
Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося…
Американка взяла на борт самолета пони для моральной…
Ученые: Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может указывать на…
Дарья Повереннова показала, как изменилась за 20…
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с…
Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70…
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из…
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90…
Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный…
Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для…
Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой…
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые…
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский…
Медики назвали случаи, когда нежелательно посещение…
Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решилась на установку…
В Сети появилось видео с заездом 71-летней гонщицы в драг-битве на спортивных…
Полину Гагарину удивило логическое мышление 2-летней…
Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых…
Анфиса Чехова призналась поклонникам, что не смотрела сериал "Игра престолов" и никогда не танцевала…
Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series…
Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о…
Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в…
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета…
Солист группы «Градусы» Роман Пашков в сентябре во второй раз станет…
Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их…
Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых…
Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает…
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при…
Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее…
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули…
Просмотреть все новости