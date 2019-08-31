Оксана Самойлова пожаловалась на отмену празднования дня рождения дочери из-за надвигающегося урагана

, ― пишет модель в своём микроблоге Instagram, ―Подписчики Оксаны Самойловой выразили поддержку звездной чете, оказавшейся в экстремальных условиях и отметили юмор, с которым модель рассказала о сложившейся ситуации. По её словам, остров «закрывают», муж уже готовит план спасения на лодке, средняя дочь Лея заявила о необходимости купить подарки заранее, старшая Ариела спрашивает о возможности учить уроки в темноте, а сама Оксана вместе с Майей беспокоится только о еде.Несколькими неделями ранее на острове свой день рождения отметил и сам рэпер Джиган. Семья не первый год отдыхает на побережье Флориды, однако впервые может оказаться в эпицентре урагана, в этот раз получившего имя «Дориан».