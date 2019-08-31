Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с возлюбленной

Несмотря на свой юный возраст, сын Натальи Водяновой ведет активную жизнь. Он регулярно участвует в модных показах, путешествует по миру и уже успел найти свою возлюбленную. Лукас Портман обычно обходит тему личной жизни стороной и очень редко публикует в Instagram совместные снимки со своей девушкой. На основании них можно сделать вывод, что молодые люди встречаются уже около полутора лет.Недавно сын Натальи Водяновой опубликовал новый снимок со своей возлюбленной. Как и обычно, на нем невозможно разглядеть лицо избранницы, так как она стоит спиной к камере. Пара решила повторить культовую сцену из фильма «Титаник», но для этого им не понадобился большой круизный лайнер, хватило яхты средних размеров.Напомним, у Натальи Водяновой есть трое детей от первого брака с Джастином Тревором Беркли Портманом: Лукас Александр, Нева и Виктор. Сейчас популярная модель живет в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года и даже отсутствие штампа в паспорте не помешало им завести двух детей: Максим родился в 2014-м, а Роман – в 2016-м.