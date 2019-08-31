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Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с возлюбленной

Сын Натальи Водяновой Лукас Портман старается держать свою личную жизнь в секрете, но иногда делает исключения. 17-летний наследник модели опубликовал в Instagram редкий снимок с возлюбленной Милой Разафи, пара повторила культовую сцену из «Титаника».
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с возлюбленной

Несмотря на свой юный возраст, сын Натальи Водяновой ведет активную жизнь. Он регулярно участвует в модных показах, путешествует по миру и уже успел найти свою возлюбленную. Лукас Портман обычно обходит тему личной жизни стороной и очень редко публикует в Instagram совместные снимки со своей девушкой. На основании них можно сделать вывод, что молодые люди встречаются уже около полутора лет.

Недавно сын Натальи Водяновой опубликовал новый снимок со своей возлюбленной. Как и обычно, на нем невозможно разглядеть лицо избранницы, так как она стоит спиной к камере. Пара решила повторить культовую сцену из фильма «Титаник», но для этого им не понадобился большой круизный лайнер, хватило яхты средних размеров.

Напомним, у Натальи Водяновой есть трое детей от первого брака с Джастином Тревором Беркли Портманом: Лукас Александр, Нева и Виктор. Сейчас популярная модель живет в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года и даже отсутствие штампа в паспорте не помешало им завести двух детей: Максим родился в 2014-м, а Роман – в 2016-м.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:47

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