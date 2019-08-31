Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный колодец»
Герой телепроекта «Дом-2. Сейшельские острова» Родион Толочкин признался, что до сих пор влюблен в Анастасию Стецевят. Как оказалось, 29-летний герой шоу «ПЕСНИ» до сих пор пытается завоевать длинноволосую красавицу.
Не секрет, что 2 месяца назад Родион Толочкин признался в симпатии Анастасии Стецевят, после чего ему пришлось «бороться» за внимание блондинки с Федором Стрелковым. Конечно, эту «войну» герой шоу «ПЕСНИ» проиграл, однако оказалось, что он по-прежнему добивается расположения избранницы.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Толочкиным, в котором он сообщил, что его чувства к Стецевят разгорелись с новой силой, когда он вернулся на Сейшельские острова из Москвы. По словам Родиона, Анастасия обладает очень мощным характером и даже чем-то напоминает ему его родительницу.
Более того, Толочкин отметил, что Стецевят зацепила его не только своей внешностью, но и интеллектом и рассуждениями.
Правда, сейчас на пути Толочкина по-прежнему стоит Стрелков, в которого Стецевят безответно влюбилась. Время от времени у Родиона даже опускаются руки, однако он старается не сдаваться, ведь верит в то, что рано или поздно Настя будет с ним, сообщает «Dom2Life.ru».
К слову, телезрители «Дома-2» уже давно обратили внимание на то, что Стецевят не интересен Толочкин. Даже ведущие реалити-шоу не единожды пытались убедить Настю, чтобы она дала шанс Родиону, однако девушка упорно твердит одно и то же.
Не секрет, что 2 месяца назад Родион Толочкин признался в симпатии Анастасии Стецевят, после чего ему пришлось «бороться» за внимание блондинки с Федором Стрелковым. Конечно, эту «войну» герой шоу «ПЕСНИ» проиграл, однако оказалось, что он по-прежнему добивается расположения избранницы.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Толочкиным, в котором он сообщил, что его чувства к Стецевят разгорелись с новой силой, когда он вернулся на Сейшельские острова из Москвы. По словам Родиона, Анастасия обладает очень мощным характером и даже чем-то напоминает ему его родительницу.
Более того, Толочкин отметил, что Стецевят зацепила его не только своей внешностью, но и интеллектом и рассуждениями.
«Настя развивается, она бездонный колодец», - подчеркнул участник «Дома-2».
Правда, сейчас на пути Толочкина по-прежнему стоит Стрелков, в которого Стецевят безответно влюбилась. Время от времени у Родиона даже опускаются руки, однако он старается не сдаваться, ведь верит в то, что рано или поздно Настя будет с ним, сообщает «Dom2Life.ru».
К слову, телезрители «Дома-2» уже давно обратили внимание на то, что Стецевят не интересен Толочкин. Даже ведущие реалити-шоу не единожды пытались убедить Настю, чтобы она дала шанс Родиону, однако девушка упорно твердит одно и то же.