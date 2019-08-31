Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой трилогии





Восьмой эпизод “Звездные войны: Последние джедаи”, снятый Райаном Джонсоном, не нарушил планы Абрамса на дальнейшее развитие событий. Как передает слова режиссера издание IndieWire, в дальнейшем будет разворачиваться сюжетная линия, которая задумывалась еще во время выпуска “Пробуждение силы”. Данная история может продолжиться, а сам Абрамс намеревается собрать персонажей вместе и продемонстрировать зрителю их взаимоотношения.Известно, что 10 часть киносаги “Звездные войны: Скайуокер. Восход” на больших экранах дебютирует в декабре этого года. Имеются сведения, что выпуск станет последней номерной частью.