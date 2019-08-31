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В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90 5G

В Сети показали внешность нового бюджетного смартфона от Samsung. Galaxy A90 5G получит тройную основную камеру и каплевидный вырез на 6,7-дюймовом дисплее, 8-ядерный процессор и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90 5G

Информация о новом смартфоне Samsung с поддержкой 5G была опубликована в его анонсе. Устройство называется Samsung Galaxy A90 5G и будет отличаться от обычного Samsung Galaxy A90 не только работой с сетями нового поколения. Новинка получит обычную основную камеру, она будет тройной (48, 5 и 8 МП). Экран имеет диагональ 6,7 дюймов, разрешение Full HD+ и каплевидный вырез в верхней части. В нем расположится фронтальная камера на 32 МП. Верхняя и боковые рамки будут достаточно узкими, а вот нижняя выглядит массивной.

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A90 5G получит 8-ядерныый процессор, но неизвестно, какой именно. Эксперты предполагают, что речь идет о Snapdragon 855. Устройство располагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной камеры. Обеспечивать комплектующие энергией будет аккумулятор на 4500 мАч. Он должен иметь функцию быстрой зарядки Super Fast Cnarge, но других подробностей пока нет.

Компания Samsung раньше нигде не упоминала версию смартфона Samsung Galaxy A90 с поддержкой сетей нового поколения 5G. Эксперты считают, что появление подобного анонса намекает на скорый выход новинки. Ценник устройства должен быть чуть выше обычной модели.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:32

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