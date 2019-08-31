Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для взрослых





Форум PornWikiLeaks выкладывал личную информацию о порноактерах и порноактрисах, называя их настоящие имена, мобильные телефоны, персональную информацию родственников и близких. Все данные были взяты из украденной базы данных медицинского центра AIM Medical Associates, где представители порноиндустрии проходили венерическое обследование. Выкупив интернет ресурс, порностудия Bang Bros уничтожила все сведения, а сайт тотчас был закрыт.Как пояснили свои действия представители студии изданию Motherboard, на форуме присутствовало слишком много лживой информации, на актеров выливался бесконечный поток гневных и негативных откликов, невыносимо было за этим наблюдать. Более 300 тысяч сообщений с украденной информацией были удалены.