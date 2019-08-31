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Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский кинофестиваль

Супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки прибыли на Венецианский кинофестиваль вместе с дочерью. Знаменитости часто отправляются в путешествия вместе с ребенком, но тщательно следят за тем, чтобы папарацци не увидели его лицо.

Недавно актер Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки отпраздновали годовщину брака. Супруги уже обзавелись ребенком, которому дали имя Амазони. Семья в полном составе часто посещают различные мероприятия и путешествует, а недавно звезды побывали на кинофестивале в Венеции. Папарацци следят за парой, чтобы сделать кадры их ребенка, но до недавнего времени фотографам это не удавалось, поскольку звездные родители часто прятали лицо дочери. Однако в Сети все же появилось фото двухмесячной Амазони, после чего Кассель и Кунаки стали вести себя в путешествиях еще осторожнее.

На Венецианский кинофестиваль звезды прибыли 30 августа и уже защищали дочь от излишнего внимания папарацци. Как передает Woman.ru, мероприятие проходит на острове Лидо.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:03

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