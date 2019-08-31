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По зубам древних мышей ученые определили их расселение

Исследователи выяснили, как древним предкам мышей удавалось расселяться по Земле. В своей научной работе ученые проанализировали зубы древних грызунов, найденные на территории Ливана.

Именно в Азии были найдены ископаемые, являющиеся дальними родственниками современных мышей. Подробно изучив зубы данных животных, специалисты и смогли рассказать об истории развития и расселения этого вида. Предки мышей впервые появились на планете чуть более 15,5 миллионов лет назад на Юге Азии.

В первое время они являлись всеядными, и только через миллионы лет их рацион стал похож на сегодняшний. Вид Progonomys manolo стал первым, кому удалось достичь другого континента – Африки. Через «черный» континент грызуны добрались и до Европы – это произошло примерно 10 миллионов лет назад, подытожили ученые.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:35

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