Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решилась на установку брекетов



https://www.wmj.ru/stil-zhizni/novosti/klyukina-brekety-29-08-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Оказалось, что модель Дарья Клюкина на протяжении года ежедневно носила капы, которые должны были исправить ее улыбку. Однако во время поездки в Германию звезда “Холостяка” узнала, что ей провели процедуру неправильно. Поэтому звезда искала другой вариант и уже почти согласилась на виниры. Однако быстро передумала, отметив, что для нее этот вариант оказался неподходящим. В итоге Клюкина поняла, что у нее нет другого выхода, кроме как носить брекеты, поэтому она готовится к установке.Как оказалось, ее случай нельзя исправить капами, поэтому модель решилась на брекеты. Звезда попросила поклонников рассказать о таком опыте, отметив, что уже готова заменить помаду на зубную щетку.